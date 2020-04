Des scientifiques ont mis au point une technologie permettant de renforcer la sécurité des informations critiques dans les infrastructures de réseau modernes.

Dans un contexte où la peur des cyberattaques ne cesse d’augmenter, les communications reposent de plus en plus sur la sécurité cryptographique, qu’il s’agisse de protéger des données relatives à la défense ou à la santé, échangées sur les réseaux sociaux ou utilisées pour les transactions bancaires. Cependant, est-il imaginable de rendre inviolables ces données sensibles? Grâce à l’initiative phare des technologies futures et émergentes sur les technologies quantiques (TQ) de l’UE, des scientifiques ont développé de nouveaux prototypes qui utilisent des protocoles de cryptage quantique pour la transmission sécurisée d’informations sensibles via l’Internet. L’initiative phare TQ soutient plusieurs initiatives, telles que le projet CiViQ, axées sur la sécurité des données. Comme l’indique un article de presse publié sur le site Quantum Flagship: «S’appuyant sur les lois de la physique quantique, les scientifiques du projet CiViQ (Continuous Variable Quantum Communications) utilisent la distribution de clés quantiques (QKD), une méthode sécurisée basée sur la lumière, pour échanger des codes de cryptage (ou “clés”) entre deux entités.» «Ce cryptage sécurisé ne peut être ni intercepté ni manipulé», ajoute le communiqué. Cela signifie que «les données sont “inviolables”. QKD fonctionne en transmettant des particules de lumière (ou photons) d’une entité à une autre, via un câble de fibre optique.» Ce même article du site de Quantum Flagship ajoute: «Les photons sont fabriqués de telle manière que toute tentative de les lire ou de les copier modifiera leurs propriétés quantiques, corrompant l’information et signalant à l’expéditeur et au destinataire qu’une tierce partie a tenté de les intercepter.» Cité dans le même article, le professeur Valerio Pruneri, rattaché au ICFO – The Institute of Photonic Sciences, entité coordinatrice du projet CiViQ, déclare: «La technologie QKD de CiViQ permettra un déploiement à grande échelle et une intégration dans les réseaux de télécommunications modernes, en garantissant une sécurité des données fiable et à long terme sur la base du principe physique de la mécanique quantique.»