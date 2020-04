Naukowcy opracowali rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo newralgicznych informacji w nowoczesnych infrastrukturach sieciowych.

Rozpowszechnienie rozwiązania

Partnerzy projektu mają nadzieję, że system QKD stanie się powszechnie stosowaną metodą komunikacji oraz transmisji danych i zyska popularność w skali globalnej. „Zamierzamy skorzystać z tych prototypów w demonstracjach terenowych, które chcemy przeprowadzić w 2020 roku w prawdziwej sieci optycznej, a w warunkach laboratoryjnych dalej będziemy opracowywać jeszcze bardziej zaawansowane systemy o większej sprawności i wyższym stopniu zintegrowania”, tłumaczy profesor Pruneri. Jak wyjaśniono w tym samym komunikacie, wymagania techniczne systemu QKD są dostosowywane do potrzeb użytkownika końcowego, co pozwala na integrowanie tego rozwiązania ze współczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi bez potrzeby doraźnego tworzenia oddzielnej infrastruktury do komunikacji kwantowej. Metoda QKD wykorzystuje zestaw reguł szyfrowania informacji, czyli protokół kryptograficzny, który jest niemal niemożliwy do złamania nawet przez komputery kwantowe. Projekt CiViQ (Continuous Variable Quantum Communications) potrwa do końca września 2021 roku. Stworzy on warunki do elastycznej i ekonomicznej integracji technologii komunikacji kwantowej, a w szczególności kwantowej dystrybucji klucza w domenie zmiennych ciągłych, z powstającymi optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Jak napisano na stronie projektu, „celem CiViQ jest opracowanie zabezpieczeń opartych na prawach fizyki i technologii kwantowej, które będzie można połączyć z nowoczesnymi technikami kryptografii, by umożliwić tworzenie nieosiągalnych wcześniej aplikacji i usług”. Na stronie przeczytamy również, że: „praca ma na celu rozwój nie tylko samej metody QKD, ale też nowej koncepcji «sieci oprogramowania», by w przyszłości umożliwić ich bezproblemową integrację”. Oprócz projektu CiViQ inicjatywa Quantum Flagship wspiera także inne konsorcja pracujące nad zapewnieniem wysokiego bezpieczeństwa danych. We wspomnianym już komunikacie prasowym na stronie Quantum Flagship podano również, że „badacze biorący udział w przedsięwzięciu QRANGE zbudowali kwantowe generatory liczb losowych, które można implementować w takich protokołach, a członkowie zespołu UNIQORN szukają sposobu na zminiaturyzowanie rozwiązania do kwantowej dystrybucji klucza do rozmiarów układu scalonego, by można było je zintegrować z każdym urządzeniem konsumenckim. Naukowcy uczestniczący w projekcie QIA starają się natomiast połączyć oba te elementy – sprzęt z oprogramowaniem – i zbudować kwantowy internet przyszłości”. Więcej informacji: strona projektu CiViQ