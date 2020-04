L’Europe cherche à accroître la part des énergies renouvelables utilisées pour le chauffage et le refroidissement directs, les processus industriels, la production d’électricité et le stockage de l’énergie. L’énergie géothermique n’est aujourd’hui utilisée que dans quelques secteurs de niche et dans quelques régions, mais son potentiel est beaucoup plus étendu. Le projet GEOTHERMICA, financé par l’UE, promet de jouer un grand rôle dans l’exploitation de ce potentiel.

L’objectif ambitieux de GEOTHERMICA est de combiner les ressources financières et le savoir-faire de 16 propriétaires et gestionnaires de programmes de recherche et d’innovation en énergie géothermique issus de 13 pays pour lancer des actions conjointes qui démontrent et valident de nouveaux concepts d’utilisation de l’énergie géothermique dans le système énergétique, et qui peuvent être développés en vue d’une commercialisation à grande échelle. L’initiative cible en particulier l’utilisation directe et la production optimisée d’électricité à partir de ressources géothermiques , ce qui inclut des systèmes intégrés et combinés (par exemple, des pompes à chaleur et l’utilisation du sous-sol comme site de stockage d’énergie pour le chauffage et le refroidissement). Pour l’heure, GEOTHERMICA a franchi une nouvelle étape: unir les forces au niveau européen et réaliser des développements importants à grande échelle grâce à une plateforme de projets européens de recherche et développement (R&D) financés conjointement. Dans le cadre d’un premier appel à projets, 30 millions d’euros ont été mis à disposition pour un petit nombre de projets de démonstration clés, avec une forte participation de l’industrie. En résumé, l’approche européenne consiste à réunir les différents efforts de financement nationaux et à permettre de rassembler les connaissances en matière de géothermie de tous les pays participants. Le deuxième appel de GEOTHERMICA a été lancé fin 2019 avec un budget indicatif d’environ 20 millions d’euros. Le programme Horizon 2020 contribue directement à GEOTHERMICA avec près de 8 millions d’euros, le reste de son budget provenant des États membres de l’UE. Le projet doit se terminer en décembre 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de GEOTHERMICA, site web.