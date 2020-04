Europa dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w procesach przemysłowych oraz obszarach bezpośredniego ogrzewania i chłodzenia, a także wytwarzania energii i jej magazynowania. Energia geotermalna jest obecnie wykorzystywana tylko w kilku niszowych sektorach rynku i paru regionach. Dysponuje ona jednak potencjałem, który może zostać wykorzystany znacznie szerzej. W realizacji tego celu znaczącą rolę odegrać ma finansowany ze środków UE projekt GEOTHERMICA.

Ambitnym celem projektu GEOTHERMICA jest połączenie środków finansowych i wiedzy fachowej 16 właścicieli i kierowników programów badań naukowych i innowacji w zakresie energii geotermalnej z 13 krajów oraz rozpoczęcie wspólnych działań w celu demonstracji i walidacji nowych koncepcji wykorzystania energii geotermalnej w ramach systemu energetycznego, które mogą być dalej rozwijane z myślą o komercjalizacji na dużą skalę. Inicjatywa ta ma na celu w szczególności bezpośrednie wykorzystanie zasobów geotermalnych i użycie ich do optymalnego wytwarzania energii elektrycznej, co obejmuje systemy zintegrowane i kombinowane (np. pompy ciepła i podpowierzchniowe magazynowanie energii cieplnej i chłodniczej). Obecnie w ramach projektu GEOTHERMICA rozpoczęto kolejny krok: połączenie sił na poziomie europejskim i realizację istotnych postępów na dużą skalę poprzez platformę wspólnie finansowanych europejskich projektów badawczo-rozwojowych. W pierwszym rzucie w ramach projektu na niewielką liczbę istotnych projektów demonstracyjnych przeznaczono 30 milionów euro, przy dużym udziale sektora przemysłowego. Ogólnie rzecz biorąc, europejskie podejście zrzesza krajowe wysiłki w zakresie finansowania i daje możliwość połączenia wiedzy na temat energii geotermalnej wszystkich uczestniczących krajów. Drugie zaproszenie do uczestnictwa w projekcie GEOTHERMICA, którego orientacyjny budżet wynosi około 20 milionów euro, zostało ogłoszone pod koniec 2019 roku. Program „Horyzont 2020” wnosi do programu GEOTHERMICA bezpośredni wkład finansowy w wysokości prawie 8 milionów euro, natomiast pozostała część jego budżetu pochodzi od państw członkowskich UE. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2021 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej projektowi GEOTHERMICA.