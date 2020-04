Un proyecto financiado con fondos europeos está desempeñando una función crucial en la lucha contra la propagación de la COVID-19, gracias a su solución para el transporte de pacientes infectados.

Las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los esfuerzos renovados para combatir la enfermedad del coronavirus y otros brotes recientes como los casos de la enfermedad del Ébola y del síndrome respiratorio de Oriente Medio han puesto de relieve los retos relacionados con la logística del paciente. El proyecto EpiShuttle 2.0 financiado con fondos europeos, ha presentado su solución homónima: una unidad de aislamiento especializada, reutilizable y con techo rígido de policarbonato. En la ficha informativa del proyecto se indica: «EpiShuttle es una unidad de aislamiento especializada unipersonal que proporciona protección completa contra enfermedades contagiosas, sin afectar el tratamiento avanzado ni la atención del paciente». EpiShuttle fue desarrollado por médicos e ingenieros en EpiGuard. En una nota de prensa, la directora general de EpiGuard, Ellen Cathrine Andersen, declara lo siguiente: «Tenemos que poder transportar pacientes con COVID-19 adonde haya capacidad, solo así podemos utilizar la capacidad total de todo el sistema sanitario y garantizar el tratamiento». Y añade: «Los profesionales sanitarios están realizando un esfuerzo admirable al transportar pacientes y al mismo tiempo arriesgar su propia salud, pero si tenemos que desinfectar todos los helicópteros, las aeronaves y las ambulancias después de cada transporte, todo el sistema podría colapsar». Además, hace hincapié en la importancia del transporte seguro de los pacientes infectados dentro del hospital. «Un hospital es el lugar en el que se encuentra la mayor concentración de personas en riesgo, donde las infecciones tendrían consecuencias graves», agrega Andersen y señala que la camilla de aislamiento sería beneficiosa para aislar «tanto a los pacientes muy vulnerables como al virus. La camilla de aislamiento también se puede utilizar con sobrepresión para el transporte de pacientes muy vulnerables, lo que garantiza que no se vean afectados por infecciones exteriores». El proyecto EpiShuttle 2.0 (EpiShuttle: Isolation and Transportation of Infectious Disease Patients) concluirá a finales de octubre de 2021. «En el marco de la iniciativa EpiShuttle 2.0 el objetivo de EpiGuard es combinar la moderna tecnología de desinfección de gases con EpiShuttle para hacer que su tecnología sea rentable y aplicable al mercado mundial en general», según CORDIS.