W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano rozwiązanie do transportu zakażonych pacjentów, które odgrywa kluczową rolę w batalii z COVID-19.

Choroby zakaźne są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Usilne wysiłki wkładane w stłumienie COVID-19 i innych niedawnych epidemii, na przykład eboli i bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS), uwidoczniły problemy związane z logistyką opieki nad pacjentem. Dlatego właśnie powstał finansowany przez UE projekt EpiShuttle 2.0 którego uczestnicy opracowali tytułowe rozwiązanie: specjalistyczną komorę izolacyjną wielokrotnego użytku wykonaną z mocnego poliwęglanu. W arkuszu informacyjnym projektu czytamy: „EpiShuttle to jednoosobowa komora izolacyjna, która zapewnia pełną ochronę przed chorobami zakaźnymi, nie utrudniając przy tym zaawansowanego leczenia i opieki nad pacjentem”. EpiShuttle jest dziełem lekarzy i inżynierów z firmy EpiGuard. Ellen Cathrine Andersen, dyrektorka generalna EpiGuard, cytowana w pewnym komunikacie prasowym, mówi: „Musimy być w stanie przenosić pacjentów chorych na COVID-19 tam, gdzie są wolne miejsca szpitalne. Jedynie w ten sposób w pełni wykorzystamy możliwości systemu opieki zdrowotnej i zapewnimy chorym leczenie”. Dodaje też: „To godne podziwu, jak pracownicy opieki zdrowotnej transportują pacjentów, narażając przy tym siebie samych, ale system może nie udźwignąć sytuacji, w której wszystkie helikoptery, statki powietrzne i karetki trzeba dezynfekować po każdym transporcie”. Podkreśla ona także znaczenie bezpiecznego transportu zakażonych pacjentów wewnątrz szpitala. „Szpital to miejsce, w którym jest największe zagęszczenie zagrożonych osób, a zakażania mogą mieć poważne konsekwencje”. Andersen zaznacza także, że nosze izolacyjne mogą być bardzo pomocne w odseparowaniu „zarówno bardzo narażonych pacjentów, jak i samego wirusa. Nosze izolacyjne można stosować z komorą nadciśnieniową, by przenosić na nich szczególnie osłabionych pacjentów bez ryzyka zakażenia z zewnątrz”. Projekt EpiShuttle 2.0 (EpiShuttle: Isolation and Transportation of Infectious Disease Patients) potrwa do końca października 2021 roku. „W ramach inicjatywy EpiShuttle 2.0 zespół EpiGuard zamierza połączyć nowoczesną technologię dezynfekcji gazem z opracowaną przez siebie koncepcją komory izolacyjnej EpiShuttle, aby końcowe rozwiązanie było opłacalne i nadawało się do zastosowania na szerszym rynku globalnym”, podano na stronie serwisu CORDIS.