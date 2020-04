Was bedeutet ein Abflachen der Kurve und warum erfährt dieses neue Schlagwort so viel Aufmerksamkeit?

Bis zum Februar hatte sich die Epidemie in Wuhan, China, stark ausgebreitet. Das medizinische Personal wusste nicht, womit es zu tun hatte. Krankenhäuser waren überlastet. Folglich wurden Maßnahmen der räumlichen Distanzierung erst getroffen, als es bereits zu spät war. Die Krankheitskurve – eine Grafik, die den schellen Anstieg der Infektionen veranschaulicht – verlief steil nach oben. China und Südkorea haben durch die Umsetzung strenger Maßnahmen zur gesellschaftlichen Isolation ein Abflachen der Kurve erreicht und damit die täglichen Fälle auf einem von den Medizinern beherrschbaren Niveau gehalten. Je flacher die Kurve, desto geringer ist die Belastung für die Gesundheitssysteme, wodurch die Risiken einer Überlastung dieser minimiert werden. Der schnelle Anstieg der Infektionskurve in Italien führte dazu, dass das dortige Gesundheitssystem all die neuen Fällen nicht bewältigen konnte. In dem Land beginnt die Kurve offensichtlich, etwas flacher zu werden, mit geringeren Zahlen bei den täglich gemeldeten Fällen. Eine flachere Kurve basiert auf der gleichen Anzahl an Menschen, die sich eventuell infizieren, jedoch über einen längeren Zeitraum. Deutschland ist eines der europäischen Länder, dem das Abflachen der Kurve gelingt. Am 23. März sagte der Chef der obersten deutschen Bundesgesundheitsbehörde Prof. Dr. Lothar Wieler gegenüber Reuters , dass die Infektionskurve abflachen könnte, da sich die Maßnahmen bereits positiv auswirken. Deutschland liegt bei der Gesamtzahl der COVID-19-Fälle in Europa lediglich hinter Italien und Spanien.

Zeit gewinnen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kürzlich betont, wie wichtig es ist, ein Abflachen der Kurve zu erreichen. „Die WHO ruft weiterhin alle Länder zu einem umfassenden Vorgehen auf, um eine Verlangsamung der Übertragung und ein Abflachen der Kurve zu erzielen”, so Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einem Pressegespräch am 18. März. „Dieses Vorgehen kann Leben retten und es kann so Zeit für die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen gewonnen werden.“ „Wenn nicht so viele Infizierte auf einmal in die Krankenhäuser und Kliniken kommen, kann dies effektiv zu einer Abnahme der Gesamtzahl der Todesfälle aufgrund des Virus und anderer Ursachen führen“, führt Dr. Markel in dem Blog weiter aus. „Und, was wichtig ist, wir gewinnen so Zeit für die Wissenschaftler in Universitäten und Regierungen sowie für die Industrie, um neue Behandlungsformen, Medikamente und möglicherweise einen Impfstoff zu entwickeln.“ „Das Coronavirus ist eine Krankheit, die gesellschaftlich übertragen wird, und wir alle haben einen gesellschaftlichen Auftrag, es zu stoppen“, so Dr. Markel abschließend. „Was uns verbindet ist eine Mikrobe – doch sie hat auch die Macht, uns zu spalten. Wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft, ob wir dies anerkennen oder nicht, und diese Situation ist der Beweis. Genau jetzt ist es Zeit, als eine Gemeinschaft zu handeln.“